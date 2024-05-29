【希少品】MASF PEDALS SWANSONG M.A.S.F

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フットペダル型のリングモジュレーターです。エフェクターを集めていた時代に購入しましたが、整理のため売却します。新品での流通はなく、レアなアイテムです。ペダルで周波数を可変させることができ、飛び道具的に使用するのに最適です。10年ぐらい前に購入しましたが、ライブも含め殆ど使用していません。外箱等はなく、本体のみになります。電池は付属しません。相場としてはセカンドストリートで43,890円、Reverbで約450ドル(当時約63,000円程度)にて取引されていたようです。そのためお安くなっているかと思いますのでご検討ください。スワンソングマスフマスフペダルス