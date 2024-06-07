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シェイスビー Shaesby スライスダイヤモンド ピアス 片耳
商品番号 X21572718663
商品名

シェイスビー Shaesby スライスダイヤモンド ピアス 片耳
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 20,865 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2017年に新宿伊勢丹で購入しました。お買上証明書もあります。スライスダイヤモンドは一点物で貴重ですし、アーティストのハンドメイドの個性を楽しめます。透かすと黒い浮遊物が見えますがこれもスライスダイヤの特徴だそうです。とても気に入っていましたが片耳を紛失してしまったので、お使い頂ける方にお譲りすることにしました。大きさは縦横それぞれ8mmぐらいです。ゴールドは18Kだと思いますが14Kかもしれません。写真の小箱と黒い収納袋もおつけします。材質...ゴールド形...キャッチ・スタッド
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