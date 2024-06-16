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美品✨セリーヌ　トートバッグ　Cマカダム　キャンバス×レザー　肩掛け
商品番号 R94298889112
商品名

美品✨セリーヌ　トートバッグ　Cマカダム　キャンバス×レザー　肩掛け
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 5,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●サイズ：縦幅33.5cm横幅33.5cmマチ10cm●素材：キャンバス×レザー●状態:ひっかき傷●付属品：なし●購入先:古物商許可を取得し、真贋済みの正規の代理店から購入しています。●その他、注意事項：中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。●管理番号058310100417
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