プラダ　ナイロン　ショルダーバッグ

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プラダの大人気シリーズナイロンのショルダーバッグです。マチがなく、かさばらないのでとても使いやすく可愛いです(*^-^*)ポケットも複数あります。大切に使っていたので綺麗です。購入時についてきた袋、ギャランティーカード付き