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プラダ　ナイロン　ショルダーバッグ
商品番号 Y68919058887
商品名

プラダ　ナイロン　ショルダーバッグ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 20,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダの大人気シリーズナイロンのショルダーバッグです。マチがなく、かさばらないのでとても使いやすく可愛いです(*^-^*)ポケットも複数あります。大切に使っていたので綺麗です。購入時についてきた袋、ギャランティーカード付き
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