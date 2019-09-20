プラダ　ナイロン　ショルダーバッグ

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商品詳細
プラダの大人気シリーズナイロンのショルダーバッグです。マチがなく、かさばらないのでとても使いやすく可愛いです(*^-^*)ポケットも複数あります。大切に使っていたので綺麗です。購入時についてきた袋、ギャランティーカード付き
http://narcologia.ru/goods/troupe551711.html
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