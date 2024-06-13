夏SALE リヨセルコットンブロードノースリーブブラウス

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木材パルプ由来のリヨセルと綿の混紡素材で綿100％のブロードよりも柔らかく適度に綿のハリも残しています。表面に毛羽と膨らみを持たせるフィブリル加工によって肌触りをよりソフトに仕上げています。50番単糸使いのブロードなのでシャツ地としてはやや薄手で接触冷感機能も備えているため夏も快適に着ていただけますサイズ：Free1回しか着たことない、試着ぐらい定価:12，100■値下げオファーはご遠慮ください2点以上ご購入でお値引きさせて頂きます何かありましたらコメントからお願いします■Shopの掛け持ちで商品の取り扱いをしているため、即品薄状態になる商品もあります【ご注意事項】在庫確認なし、在庫ない場合の取引キャンセルさせて頂くことがあります自宅保管ですので、ご理解の上ご購入お願い致します