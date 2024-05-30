populaire ヴィンテージ シルク100% 柄シャツ ふるじょ 総柄

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商品詳細
商品番号：B241 ※1000円以下の商品、値下げ❌ #シマの洋服店 --------------------------------------- 割引情報 フォロワー様、リピーター様限定 「詳細の金額はプロフィールをご確認ください」 --------------------------------------- サイズ詳細 タグ表記:〖〗 着丈: 【75】cm 肩幅:【50】cm 身幅: 【57】cm 袖丈: 【50】cm --------------------------------------- 色・デザイン 青系緑系カジュアル古着 --------------------------------------- 状態 傷や汚れなく、綺麗です！ --------------------------------------- 状態やカラーについては 画像をご確認ください メンズ・レディース大きいサイズ・小さいサイズ・Y2K パステル・Tシャツ・ロンT・パーカー・スウェット・ワンピース スカート・パンツ・ニット・セーター・カットソー ジャケット、コート その他にもユナイテッドアローズ、トゥモローランド、 BEAMS、SHIPS、ZARA、GAP等のセレクト系 GU、ユニクロ、H\u0026Mなどのファスト系 ヴィンテージ、古着系等も取り扱っております。 #シマの洋服店 詳細はプロフィールをご覧ください
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