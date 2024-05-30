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populaire ヴィンテージ シルク100% 柄シャツ ふるじょ 総柄
商品番号 T75319980035
商品名

populaire ヴィンテージ シルク100% 柄シャツ ふるじょ 総柄
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,253 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品番号：B241　　　※1000円以下の商品、値下げ❌　　　　　　　#シマの洋服店　　　　---------------------------------------　　　　　　　　　　　　割引情報　　フォロワー様、リピーター様限定　「詳細の金額はプロフィールをご確認ください」　　　　　　　---------------------------------------　　　　　　　　　　　　サイズ詳細　　　　　　　　　　　タグ表記:〖〗　　　　　　　　　　　　　　　　　　着丈:　　【75】cm　　　　　肩幅:【50】cm　　　　　身幅:　　【57】cm　　　　　袖丈:　　【50】cm　　　　　　---------------------------------------　　　　　　　　　　　色・デザイン　　　　　　　青系緑系カジュアル古着　　　---------------------------------------　　　　　　　　　　　　　状態　　　　　　　　傷や汚れなく、綺麗です！　　　　　　---------------------------------------　　　　　　　　　　状態やカラーについては　　　　　　画像をご確認ください　メンズ・レディース大きいサイズ・小さいサイズ・Y2K　パステル・Tシャツ・ロンT・パーカー・スウェット・ワンピース　スカート・パンツ・ニット・セーター・カットソー　ジャケット、コート　その他にもユナイテッドアローズ、トゥモローランド、　BEAMS、SHIPS、ZARA、GAP等のセレクト系　GU、ユニクロ、H\u0026Mなどのファスト系　ヴィンテージ、古着系等も取り扱っております。　　　　　　　　　　　　　　#シマの洋服店　　　　　　　　　　　　　　　詳細はプロフィールをご覧ください
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