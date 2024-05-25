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未使用 エルメス スカーフ 携帯用カバー付
商品番号 O65967524894
商品名

未使用 エルメス スカーフ 携帯用カバー付
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

伊勢丹新宿店で購入しました、エルメスのスカーフです。携帯用のカバー付で、レアです。ネイビー×ホワイト写真よりも少し落ちついた色になります。平置きサイズ：約66×66cm誤差はご容赦ください。素材はシルクです。未使用ですが、タグにダメージがございます。自宅保管にご理解いただきご購入いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。♯HERMES♯エルメス♯スカーフ
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