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【最終値下げ】CHANEL マトラッセ チェーン ショルダーバッグ 極ミニサイズ
商品番号 R66363819238
商品名

【最終値下げ】CHANEL マトラッセ チェーン ショルダーバッグ 極ミニサイズ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 73,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック素材···コットン極美品です。定価で購入したものの使用する機会がなかったので出品します。箱に入れたまま保管しておりましたので擦れも何も無く綺麗な状態です。長さ調節可能です。ギャランティーカード、保存袋と箱に入れて送付させていただきます。商品すり替え防止のため返品は不可となっております。ご承知の上購入お願いいたします。購入前にコメントいただければ幸いです(ᐛ)و
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