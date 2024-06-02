◆FURLA◆ショルダーバック　豹柄

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◆商品説明◆数年前に母が使用していたフルラのヒョウ柄レディースバッグです。専用の保管袋などは捨ててしまったのでこちらの写真のバックのみです。◆状態◆底や取手部分にそれほど使用感はありません（写真5・6枚目）が7枚目の様に皮？の部分が若干削れている様な傷はあります。素人検品・保管、あくまでも中古品という点にご理解頂ける方のみ購入下さい。◆サイズ◆縦25㌢×横36㌢×マチ14㌢A4サイズ収納可能です。◆配送方法◆らくらくメルカリ便での配送となります。◆梱包◆畳んで少しコンパクトにして配送する為、その点ご了承いただける方でお願いします。