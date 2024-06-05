極美品 FURLA レザー ドリス 2WAY ショルダーバッグ 青

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概要欄○アイテムFURLAフルラショルダーバッグハンドバッグクロスボディショルダーポーチショルダーウォレット斜めがけ肩がけ取り外し可能裏地総柄ロゴ金具青ブルーレザーヴィンテージ、ビンテージ vintage○サイズタテ18cmヨコ26cmマチ9cmショルダー122cm平置き実寸。着画はお断り致します。○状態目立った傷なく極美品です！これから長い間お使いいただける商品になっております。あくまでも古着ですのでご理解頂いた上でご購入ご検討ください。○アイテムの詳細大人気ブランドFURLA2WAYショルダーバッグになります✨️こちらの商品は大変コンパクトながらかなりの大容量となっており、500mlのペットボトル、長財布を入れてもまだまだ余裕があるほどの大容量となっております✨️デザインもシンプルでとても可愛いバックとなっております✨️是非この機会にいかがでしょうか？○カラー青ブルー○素材レザー○購入元大手リサイクルショップオークションストア鑑定済み正規品になります✨○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入にプロフィールの確認をよろしくお願いします。123.0006