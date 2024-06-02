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- CHICO'S 総柄 ジャケット ヴィンテージ 90s 00s
商品番号 Y95049749428
商品名

- CHICO'S 総柄 ジャケット ヴィンテージ 90s 00s
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\u003c商品詳細\u003e【ブランド】CHICO'S【SIZE】3着丈約60.5cm身幅約60cm袖丈約58cm【商品紹介】チコズ総柄ジャケットカラー：ベージュ状態：目立ったダメージはありません。あくまでも古着ですので、”ご理解いただける方宜しくお願い致します。”＜注意事項＞あくまでも素人個人出品になりますので、見落とし等が生じる可能性があります。この様な事態にもご納得頂ける方、落札後にクレーム、返品等を申し出ない方のみご入札お願いします。トラブルの無いお取引希望いたしますので、良くご検討されてから、ご入札お願いします。5684vintage90s00s古着ヴィンテージ
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