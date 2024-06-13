モンテローザ monterosa 肩掛け 斜め掛け 牛革 レザー

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商品詳細
モンテローザmonterosa肩掛け斜め掛け牛革レザー⭐️お値下げ中⭐️◾️ショルダー紐2ヵ所穴をあけています。写真参照ください◾️ショルダー紐は長さ斜めがけ、肩がけ両方できます◾️使用感はありますが革が柔らかく馴染みまだまだご使用いただけます◾️ネコポスまたはゆうパケットで郵送します◾️お値下げNG即購入可※中古品です、ご理解ある方のみお願いいたします素材...牛革(本革)カラー...ブラック種類...その他ショルダーバッグ
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