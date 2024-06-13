Vivienne Westwood 折財布 チェック 新品 13VV114

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✳️フォロー割引き開催中❗️フォローして頂いた方に300円割引しております❤️ ※詳しくはプロフィールをご覧ください♪✴️新品・未使用✴️送料無料✴️匿名配送✴️即購入大歓迎❗️VivienneWestwood(ヴィヴィアンウエストウッド)三つ折り財布がま口並行輸入品チェック柄が可愛い三つ折りコンパクトサイズのお財布❣️７つのカードスロットに便利ながま口小銭入れ、コンパクトながらも機能的なデザインです❤️♡••┈┈┈┈┈┈┈┈••♡••┈┈┈┈┈┈┈┈••♡✦︎型番：13VV114✦︎カラー：チェック✦︎財布形：三つ折り財布✦︎仕様：スナップボタン、 がま口（小銭入れ）✦︎サイズ：(約)縦9㎝×横11㎝×マチ3㎝ (素人採寸になりますのでご了承ください)外側：小銭入れ内側：お札入れ、オープンポケット×2 カードポケット×7✦︎付属品：純正箱、純正包み紙、純正手提げ袋、 カード ⚠️箱に潰れ、ダメージあり※画像9、10枚目⚠️♡••┈┈┈┈┈┈┈┈••♡••┈┈┈┈┈┈┈┈••♡ 【ご購入前に必ずご確認お願い致します】✔こちらはVivienneWestwood海外アウトレット店購入品です(国内鑑定済み)✔アウトレット品の為、わずかな初期傷、外箱や包み紙にシワ・凹み・破れ・汚れ等などが発生している場合がございます点をご了承ください。✔発送前には検品しておりますが、神経質な方や細部まで気になる等の方はお控え下さい。✔お使いの液晶、光の加減によって実物と写真の色合いが多少異なって見える場合があります。✔発送に関しましては、全て追跡・保証付きのメルカリ便になります。その他、ご要望がありましたら、お気軽にコメントください(*☌ᴗ☌)。*゜⭕️フォロー割以外のお値下げはご遠慮ください⭕️⭕️箱にダメージあり、画像をご確認ください⭕️管理番号CH—①財布形/開け口···三つ折り、ミニ財布(ミニウォレット)、がま口