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リネンシャツ
商品番号 U30819526750
商品名

リネンシャツ
ブランド名 マルティニーク
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルティニークのリネン100%のシャツです。　2022SS数回着用しました。サンプル品のため品質表示タグがございません。予めご了承ください。テイスト・シーン···キレイめ、カジュアル袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···リネン(麻)
http://narcologia.ru/goods/manufacture858541.html
http://narcologia.ru/goods/peroration319015.html
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