Rirandture ジャガードキャミ

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Rirandtureジャガードキャミ定価14,300円(税込)凹凸のある生地がこなれた雰囲気を漂わせるキャミソール。裾に向かって広がるシルエットで、スタイリングに華やかさをプラスします。バックにはレースアップのようなデザインが施されており、後ろ姿までお洒落な印象を演出◎様々なトップスに合わせやすく、幅広い着こなしを楽しめるアイテムです。【ご注意】※撮影照明の関係により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。また、パソコン・スマートフォンなどの環境により、製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。素材ポリエステル:100％品番82419120一度だけ着用しております♪【Mサイズ】バスト:88cm ウエスト:70cm 着丈:54.5~56cm 肩紐:35.5cm