ボーイシャネル　スエード　ショルダーバッグ

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商品詳細
肌触りが柔らかく気持ちがいいです。スエードは、優しい素材で主張しすぎないので、黒色でも年中ご使用いただけます^^フォーマルにもカジュアルにもどうぞ♪【アイテム】CHANELショルダーバッグ【素材】ヌバック スエード【サイズ】横幅約33センチマチ約11センチ縦幅約22センチ【カラー】ブラック※鑑定済JBAブランドオークションにて購入しました。クレンジング、ブラッシングなどお手入れもしましたので、気持ちよくお使いいただけます。
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