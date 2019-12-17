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ボーイシャネル　スエード　ショルダーバッグ
商品番号 W18480396679
商品名

ボーイシャネル　スエード　ショルダーバッグ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 29,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肌触りが柔らかく気持ちがいいです。スエードは、優しい素材で主張しすぎないので、黒色でも年中ご使用いただけます^^フォーマルにもカジュアルにもどうぞ♪【アイテム】CHANELショルダーバッグ【素材】ヌバック　スエード【サイズ】横幅約33センチマチ約11センチ縦幅約22センチ【カラー】ブラック※鑑定済JBAブランドオークションにて購入しました。クレンジング、ブラッシングなどお手入れもしましたので、気持ちよくお使いいただけます。
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