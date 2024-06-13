TORY BURCH (トリーバーチ) トートバッグ ネイビー

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商品詳細
こちらで購入し、1年くらい使いましたが使わなくなったので、出品します。写真では分かりにくいですが、よく見ると表が白っぽく色褪せているような感じです。（自分が購入した時からです。）角や持ち手にスレ等もあります。縦25㎝横34㎝マチ12㎝トリーバーチトートバッグネイビー紺A4収納可通勤バッグ
http://narcologia.ru/goods/appendectomy869653.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation237924.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis851544.html
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