こちらで購入し、1年くらい使いましたが使わなくなったので、出品します。写真では分かりにくいですが、よく見ると表が白っぽく色褪せているような感じです。（自分が購入した時からです。）角や持ち手にスレ等もあります。縦25㎝横34㎝マチ12㎝トリーバーチトートバッグネイビー紺A4収納可通勤バッグ



トリーバーチ トートバッグ バッグ レディース エラ スモール トリー ...



トリーバーチ トートバッグ バッグ レディース エラ トリーネイビー ...



トリーバーチ TORY BURCH 88578 トートバッグ レディース バッグ エラ スモール ロゴ ナイロン プレゼント 鞄 肩掛け ギフト Ella Small Tote ブラック トリーネイビー （ブラック）



トリーバーチ トートバッグ エラ ネイビー レディース TORY BURCH ...



TORY BURCH (トリーバーチ) トートバッグ ネイビー



トリーバーチ トートバッグ ネイビー【P-19】 | フリマアプリ ラクマ



トリーバーチ TORY BURCH アウトレット トートバッグ ネイビーマルチ レディース TORY BURCH 82398 415 A4対応 （マルチカラー）



トリーバーチ レザートートバッグ ネイビー



Tory Burch - トリーバーチ トートバッグ ネイビー【P-19】の通販 by ...



TORY BURCH (トリーバーチ) トートバッグ ネイビー



トリーバーチ トートバッグ エラ ネイビー レディース TORY BURCH ...



Amazon | [Tory Burch] [トリーバーチ レディース トートバッグ ...



中古】 TORY BURCH トリーバーチ 刺繍柄 トートバッグ ネイビー x ...



トリーバーチ TORY BURCH トートバッグ エラ ベージュ ネイビー レディース TORY BURCH 88083 403 A4対応 （マルチカラー）



中古】 TORY BURCH トリーバーチ 刺繍柄 トートバッグ ネイビー x ...