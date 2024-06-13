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TORY BURCH トリーバーチ　トートバッグ　ネイビー
商品番号 N43849783946
商品名

TORY BURCH トリーバーチ　トートバッグ　ネイビー
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで購入し、1年くらい使いましたが使わなくなったので、出品します。写真では分かりにくいですが、よく見ると表が白っぽく色褪せているような感じです。（自分が購入した時からです。）角や持ち手にスレ等もあります。縦25㎝横34㎝マチ12㎝トリーバーチトートバッグネイビー紺A4収納可通勤バッグ
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