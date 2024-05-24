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【極美品】agnes b. ショルダーバッグ　パープル
商品番号 H52783601667
商品名

【極美品】agnes b. ショルダーバッグ　パープル
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 2,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます。★プロフィール必読★是非フォローお願いします！アニエス・ベーのショルダーバッグです。薄紫　パープル　金ロゴサイズ実寸　　　横約18cm縦約17cm奥行き約7cm商品の状態A未使用に近い極美品S:新品A:美品でほぼ使用感がないコンディションB:美品で若干使用感はあるものの、目立ったダメージが無い古着のコンディションC:使用感あり、小さなダメージや変色が見られる状態D:目立つダメージがあるが古着として着用可能E:ジャンク品、要リペア●その他、注意事項：素人採寸のため若干の違い、また、写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/calling360250.html
http://narcologia.ru/goods/message909727.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming113692.html
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