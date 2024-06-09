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O853ユナイテッドアローズロングワンピース半袖ブラウン無地Vネックフレアベルト
商品番号 C93419486029
商品名

O853ユナイテッドアローズロングワンピース半袖ブラウン無地Vネックフレアベルト
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇商品説明・UNITEDARROWSのロングワンピースです。・Tシャツのような生地なので着心地がよく普段使いしやすいです。・鎖骨が見えるようなVネックや細見になっているウエストがスタイルよく見せてくれます。・定価10,450円です。◇サイズfreesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈70/32/141/-◇素材感・状態柔らかく落ち感のあるポリエステル、レーヨン、ポリウレタン素材目立つダメージはなく綺麗な状態です◇色補記ブラウン茶色無地ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等が好きな方は他の商品もご覧ください(*ᴗ͈ˬᴗ͈)春夏秋冬半袖長袖いつでも出品中☆↓↓↓ご検索お待ちしております。レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすワンピース商品一覧#ちゃんまるわんぴーすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解の上、ご購入をお願いいたします。OP-853230903
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