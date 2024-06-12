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- 【Veritecoeur】ストライプコート 羽織り
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商品詳細
●ブランド：ヴェリテクール●サイズ：総丈約101cm春・夏・秋と長く使って頂けるアウターです。柔らかい天然素材で着用した時の肩の落ち感もとても可愛いです´`*着用回数少なく美品です！他にも出品しています*********************#Ma♡出品一覧はこちらです#Ma♡アウター一覧はこちらです
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