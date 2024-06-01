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★SALE Leimea ショルダーバッグ マリメッコ
商品番号 V84788850877
商品名

★SALE Leimea ショルダーバッグ マリメッコ
ブランド名 マリメッコ
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マリメッコトートバッグ国内販売価格　18,700円タテ20ヨコ16マチ5センチ表地　100%polyester大変恐れ入りますが、お取りおき、お値引きのリクエストには対応いたしません。ご了承ください。
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