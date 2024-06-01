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マイケルコース　ショルダーバッグ
商品番号 D63134534115
商品名

マイケルコース　ショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,411 円
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商品詳細

カラー···オフホワイト種類···ショルダーバッグ、ハンドバッグ特徴···2way■商品説明縦幅約18cm横幅約26cmマチ約14cmストラップ長さ約130cm全体的に美品ですが、多少の傷や汚れがあります。中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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