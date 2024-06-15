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- 【ポケモンスリープ】ジェラート プリンパーカ\u0026ショートパンツセット
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商品詳細
【ポケモンスリープ】ジェラートプリンパーカ\u0026ショートパンツセットF 新品未開封・タグ付きです 即購入OKです！【プリンになりきれるパーカ＆ショートパンツの セットが登場】【Fabric】ジェラートピケの代名詞である定番のニット素材“ジェラート”。驚くほどやわらかく、ふわふわモコモコの肌触りが特徴です。毛足が長く、あたたかいニットです。【Design/Styling】『ポケモンスリープ』とGELATOPIQUEのコラボアイテムが登場！ジェラートピケの定番素材である‘ジェラート’でプリンを表現。特徴的な耳や立体的なパーツがついたプリンになりきれるパーカとショートパンツのセットです。どちらも眠っているプリンとブランドロゴの刺繍入り。パーカはプリンらしさがぎゅっと詰め込まれた、ふっくらと丸いシルエットがポイントです。ご家族や大切な方とお揃いで着ていただけるよう、同一リーズでジュニアサイズ、キッズサイズ、ベビーサイズもご用意しました。【サイズ備考】[ボトム]ウエスト:68cm,ヒップ:104cm,股上:30.5cm,股下:9cm,わたり幅:32cm,裾幅:30cm#gelatopique#ジェラートピケ#ポケモンスリープ#スリープ#ルームウェア#プリンパーカー#ポケモン#PokemonSleep#セットアップ#上下セット
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