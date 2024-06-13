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美品✨ FURULA フルラ アルバ レザー ショルダー トートバッグ ブラック
商品番号 F37378843722
商品名

美品✨ FURULA フルラ アルバ レザー ショルダー トートバッグ ブラック
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品のご検討ありがとうございます！！--------------------------------------------------フォロー割引、おまとめ購入にて更にお値引きいたします！商品一覧はこちらからどうぞ(*^^*)▼商品一覧#Rin_All--------------------------------------------------✿..*゜商品概要商品：フルラALBAアルバレザーショルダーバッグトートバッグ肩掛けブランド：FURLA/フルラ色：ブラック素材：レザー(ソフト牛革製)/金(金具類)仕様：　開閉：マグネットボタン開閉式/3層収納　内側：仕切りファスナーポケット×1/オープンポケット×2/ファスナーポケット×1付属品：なし✿..*゜サイズ横幅：約33〜36cm縦幅：約29cmマチ：約11cmハンドル：約48cmハンドル高さ：約20cm※平置採寸✿..*゜状態比較的使用感なく、全体的に美品です。目立つ傷や角擦れ等なく、まだまだ快適にお使い頂ける商品になっております◎◇購入元◇国内大手ブランド正規販売店。真贋鑑定済み確実正規品です。◇配送について◇メルカリ便(追跡・補償付き)を使用します。防水対策＋緩衝材等で丁寧に包装、梱包致します。◇その他◇確認不要。即購入可です。【値引き相談】にも柔軟に対応させて頂きます。【おまとめ買い】値引き対応しております。ご不明点、ご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。その他詳細はプロフィールを参照ください^^バックブランド古着人気定番ビジネスユースデイリーユース巾着お出かけデート通勤通学本革ブラック黒通学カバン通勤カバンフォーマルユニセックスレディースロゴ金具A2850Eぜひご検討ください(*^^*)
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