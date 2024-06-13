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キタムラ　バック
商品番号 S15958572444
商品名

キタムラ　バック
ブランド名 キタムラ
特別価格 税込 3,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革縦　32横　43底のマチ　14横浜のキタムラ店で購入し、一度も使うことなく片付けてありました、革のベタ付きはありません、未使用なのでとても綺麗だと思います。ショルダーの紐が付属で付いてます。
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