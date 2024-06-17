【新品 日本製】 K18 イニシャル ピンクダイヤモンド ペンダントトップ F

【新品日本製】K18イニシャルピンクダイヤモンドペンダントトップInitalFダイヤペンダントトップダイヤモンドペンダントトップゴールドペンダントトップゴールドネックレスこちらの商品、弊社の人気商品。イニシャルシリーズで、アクセントに天然のピンクダイヤを1石商品。ホワイトゴールド、ピンクゴールドがございます。人気のため、だいぶ品薄ですが、まだ僅かに他のイニシャルもございます。他のイニシャルの問い合わせもお待ちしていますが、在庫限りです。全ての商材の価格高騰で、追加オーダーは困難な商品です。【詳細】材質:K18YGイエローゴールド主石:0.08ct天然ダイヤ+0.005ct天然ピンクダイヤ【商品状態】新品、日本製【注意事項】▪品質を確認しました。安心してご注文ください。▪購入後の返品はお断りさせて頂いております。▪他のサイトにも出品している為突然削除になる事がありますが、ご了承の程お願い致します。✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦SALE期間限定の割引２つ購入→3%引き３つ購入→5%引き*ブランド品、割引商品は対象外✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦#記念日#お誕生日#プレゼント#ジュエリー#誕生日プレゼント#ダイヤモンド#ダイヤモンド裸石#天然ダイヤ#天然裸石#天然ダイヤモンド#ダイヤリング#ダイヤモンドペンダントトップ#天然ダイヤペンダントトップ#ゴールド#ゴールドペンダントトップ#ピンクダイヤ#ピンクダイヤリング#イニシャル#イニシャルペンダントトップ#イニシャルネックレス材質...K18(18金)カラー...ピンク材質...K18(18金)



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