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新品✨プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ
商品番号 F80352900676
商品名

新品✨プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···ナイロンカラー···ブラック(新品未使用)プラダノベルティショルダーバッグsizeバック縦18cm横25cmマチ7cmポーチ縦13cm横9cmマチ2cmショルダー約110cm内ポケット２つ素材　ナイロン素人採寸ですので誤差はご了承下さい。家族が免税店でコスメ購入時に頂いたノベルティです。即購入OKです^^お値下げ不可となりますm(__)m購入希望です等のコメント不要です。
http://narcologia.ru/goods/rebellion392878.html
http://narcologia.ru/goods/preference854438.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce791855.html
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