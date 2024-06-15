伊太利屋　ジャケット　サイズ9

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伊太利屋 ジャケットとても軽いジャケットです255gサイズ9 着丈 約54.5㎝身幅 約45㎝素人採寸です。多少の誤差はご了承下さい。素材...ポリエステル100%カラー.ブラックですがグレーとブラックの間ぐらいのお色です。光沢感が少しあります。着用回数も少なく綺麗な状態です。これからの季節にいかがでしょうか中古品、自宅保管品にご理解いただけるかた宜しくお願いします。