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美品✨ セリーヌ　3つ折り財布　スモールトリフォールドウォレット　レザー
商品番号 J66910558394
商品名

美品✨ セリーヌ　3つ折り財布　スモールトリフォールドウォレット　レザー
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムCELINEセリーヌ　折り財布　財布　ウォレット3つ折り財布　スモールトリフォールドウォレットマルチファンクション　ミディアムウォレットレザー　本革　革　　レディース○サイズタテ8.5cmヨコ10.5cmマチ3.5cm○状態多少の使用感ございますが、目立った傷汚れありません✨○カラーグレージュ○素材レザー
http://narcologia.ru/goods/recommended306990.html
http://narcologia.ru/goods/ordering422979.html
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