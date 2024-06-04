美品✨ セリーヌ　3つ折り財布　スモールトリフォールドウォレット　レザー

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商品詳細
○アイテムCELINEセリーヌ 折り財布 財布 ウォレット3つ折り財布 スモールトリフォールドウォレットマルチファンクション ミディアムウォレットレザー 本革 革 レディース○サイズタテ8.5cmヨコ10.5cmマチ3.5cm○状態多少の使用感ございますが、目立った傷汚れありません✨○カラーグレージュ○素材レザー
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