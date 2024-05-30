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A4可 極美品 COACH レザー トートバッグ 肩掛け ファスナー ホワイト
商品番号 L26637833618
商品名

A4可 極美品 COACH レザー トートバッグ 肩掛け ファスナー ホワイト
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムCOACHコーチハンドバッグトートバッグ肩掛けオールレザーチャームファスナーユニセックス　男女兼用　メンズ　レディースゴールド金具ロゴ金具ロゴ型押し馬車ロゴホワイト白○型番F58846○サイズタテ26cmヨコ30～40cmマチ14cmハンドル60cmショルダー紐cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態持ち手に使用感、角にスレ等ございますが、まだまだご使用頂けます！！○詳細コーチのレザーのトートバッグです！セレクトショップにて購入した確実正規品です。レザーバッグで光沢があり高級感に満ち溢れており、ファッションのアクセントとなるバッグとしてはこれ以上にない商品です！デザインをとってもロゴ金具、馬車ロゴとコーチの人気のデザイン盛り沢山のアイテムとなっております！機能面でも普段よく使う携帯、長財布、500mlのペットボトルはもちろん、携帯、タオル、化粧品類全て収納可能で普段使いにぴったりです！お色は人気のカラー、ホワイトです！光沢感があり、シックで上品なカラーですしコーディネートにも反映しやすいカラーです！この機会にいかがでしょうか？？○カラーホワイト白○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。No.@00
http://narcologia.ru/goods/procurement740833.html
http://narcologia.ru/goods/recommended575090.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture435741.html

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