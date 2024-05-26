レスポートサック　神崎恵　MAXI TOTE チェリーレッドキルト　トートバッグ

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レスポートサック神崎恵 チェリートートバッグ美容家・神崎恵さんとのコラボレーション。神崎さんならではの視点でデザインされた、美しく、機能的なアイテム。大人にも合う可愛いチェリー柄の、肩掛けができる大容量のビッグトート。A4サイズやラップトップに加え、着替えなども余裕をもって入ります。荷物を入れてもフォルムが崩れにくいよう、取り外し可能な底板付き。マチを広めにとり、内側にボトルなどを立てて収納できるポケットも付いているのでママバック、ペアレンツバッグとしても使えるスタイルです。レスポートサック✖︎神崎恵さんとのコラボしているキルティング生地の肩掛けの出来るトートバッグです(o^^o)白地に赤のチェリー柄がとても映えキュートなデザインとなっております♡★新品、未使用、タグあり★カラー：白地に赤★サイズ：約縦37㎝約横27㎝約マチ27㎝★持ち手:約46cm★素材:キルティング★ポケットの数:外部ファスナーポケット×1、内部ポケット×2カバンバッグトートバッグショルダーバッグボストンバッグハンドバッグショッピングバッグエコバッグレッスンバッグマザーズバッグママバッグマザーバッグ