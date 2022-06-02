★美品★　本革編み込みカゴバッグ2WAY　裏地付き

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カラー...ブラウンご覧いただきありがとうございます。 珍しい裏地付きの本革編み込みカゴバッグです!裏地も素敵な色合いで丁寧な作りのうえ、型崩れしにくいのも◎です。荷物の量で中の留め具をすることでスッキリした型になる2WAYタイプです♪叔母から譲り受けました。 デパートの催しで5万円以上したとのことです。ドラゴンのタグをお借りしましたが、バッグ上部の被せのボタンにTWANNYと刻印されています。多分日本製かと思います。革の傷や色褪せもなく、艶が程よく使い込むことで柔らかい風合いになっていくかと思います。大切に使っていただける方にお譲りできたら嬉しいです。サイズ横上部 約43横下部 約33縦 約28マチ 約15ハンドル高 約26☆素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。＃DRAGON＃カゴバッグ#本革#日本製