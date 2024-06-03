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- 展示品 パナソニック ビデオカメラ HC-W590MS ブラウン
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商品詳細
2023年5月展示品購入。傷等なく、綺麗です。完璧を求める方はご購入をご遠慮ください。----デジタルビデオカメラHC-W590MS-T（ブラウン）ブランド：Panasonic液晶モニターサイズ：3.0インチ撮像素子サイズ：1/5.8型記録画素数（動画）：フルハイビジョン（1920×1080）ハイビジョン（1280ｘ720）記録画素数（静止画最大）：167.0万画素光学ズーム：50.0倍デジタルズーム：150.0倍ネットワーク：Wi-Fi最低被写体照度：1.0ルクス撮影機能：夜間撮影静止画対応フレームレート（1080p）：60.0fps対応フレームレート（720p）：30.0fps本体総質量（g）：309.0g対応メディア：SDカードSDHCカードSDXCカード手ブレ補正：光学式フォーカス：AF自動追尾色：ブラウン系HC-W590MS-T#パナソニック#Panasonic
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