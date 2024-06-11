BLITZ ZZ-R 車高調 スバル レガシィB4 LEBN9 全長調整式

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商品詳細
ブリッツBLITZDAMPERZZ-R車高調スバルレガシィB4LEGACYB4BN9全長調整式車高調キットメーカースバル車種レガシィB4LEGACYB4年式2014/10-型式BN9エンジンFB25マウントF強化ゴムマウントR強化ゴムレートF6.0レートR5.0自由長F200自由長R220スプリングFSTスプリングRST車高調整範囲F-63～0車高調整範囲R-51～-5約70000km走行の車両から取り外しました。フロント右からオイル漏れとシート固着が見られますので、オーバーホールをおすすめします。中古品ということをご理解の上、ノークレーム・ノーリターンでお願いいたします。対応車種メーカー···スバル
http://narcologia.ru/goods/contemplate761477.html
http://narcologia.ru/goods/conception592657.html
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