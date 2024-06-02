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万年筆　インク　５本セット　INK 　未使用品４本　使用品１本　バラ売り不可
商品番号 F63913073465
商品名

万年筆　インク　５本セット　INK 　未使用品４本　使用品１本　バラ売り不可
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用品は岩下の新生姜インク　残量は約７割あります。未使用品はSIGNUM（イタリア）ラグーナ・デイ・ベネチアDIAMINE　ダイアミン（イギリス）エメラルドHERBIN　エルバン（フランス）香り付オレンジPENNONIAペンノニア（ハンガリー）ドラキュラ以上です。
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