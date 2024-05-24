美品☆新車外し★タントカスタム☆純正サスペンション＊ショックアブソーバー1台分

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございますᐡ̳ᴗ̫ᴗ̳ᐡ用品の種類···純正ショックアブソーバー、サスペンション１台分対応車種メーカー···ダイハツタントカスタムLA600S画像のものが全てになります(*˙˘˙*)ஐ新車購入後、すぐに車高調に交換した為とても綺麗な状態です(*´˘`*)新車外しになりますが、自宅保管になりますので、神経質な方のご購入はご遠慮下さいm(__)m
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