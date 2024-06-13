ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
レブル1100用のスライダーです。未使用で傷等もありません、取説もあります。（翻訳アプリ使用で判読可能）通常のエンジンガードのガード力はないと思いますが、立ちゴケの際のダメージは軽減可能だと思います。目立たなく、さり気なさが売りです。●立ちゴケなどの転倒から車体を守ることができるクラッシュスライダーバーです。●耐候性・耐久性に優れた樹脂素材であるデルリンを両端に使用しています。さらに、耐衝撃性にも高く、カーブなどで勢いよく転倒した場合であっても、ある程度衝撃を吸収しバイクが路面に転がるのを防いでくれます。●フロントシャシーに取り付けられるクラッシュバーと、アッパーショックマウントに取り付けられるスライダーが含まれています。また、ボルトオンで簡単に取り付けができます。種類···その他対応車種メーカー···ホンダ#エンジンガード#スライダー#レブル1100#バイクパーツ#カスタム#大型バイク購入時の金額¥31,930
http://narcologia.ru/goods/stair914800.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate331277.html
http://narcologia.ru/goods/cotton274561.html
レブル1100用 バーリーブランド、クラッシュスライダーキット ...
レブル1100用 バーリーブランド、クラッシュスライダーキット ...
レブル1100用 バーリーブランド、クラッシュスライダーキット ...
レブル1100用 バーリーブランド、クラッシュスライダーキット ...
レブル1100用 バーリーブランド、クラッシュスライダーキット ...
レブル1100用 バーリーブランド、クラッシュスライダーキット ...
JOIN THE REBELLION レブル1100用パーツの紹介です！ – ハーレー ...
JOIN THE REBELLION レブル1100用パーツの紹介です！ – ハーレー ...
レブル1100 (REBEL1100) エンジンガード スライダー バーリーブランド ...
JOIN THE REBELLION レブル1100用パーツの紹介です！ – ハーレー ...
JOIN THE REBELLION レブル1100用パーツの紹介です！ – ハーレー ...
レブル1100/DCT SC83 REBEL1100/DCT エンジンガード-エンデュランス パーツカタログ
バーリーブランド□13インチ スティレットショック 【レブル1100 ...
http://narcologia.ru/goods/stair914800.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate331277.html
http://narcologia.ru/goods/cotton274561.html
レブル1100用 バーリーブランド、クラッシュスライダーキット ...
レブル1100用 バーリーブランド、クラッシュスライダーキット ...
レブル1100用 バーリーブランド、クラッシュスライダーキット ...
レブル1100用 バーリーブランド、クラッシュスライダーキット ...
レブル1100用 バーリーブランド、クラッシュスライダーキット ...
レブル1100用 バーリーブランド、クラッシュスライダーキット ...
JOIN THE REBELLION レブル1100用パーツの紹介です！ – ハーレー ...
JOIN THE REBELLION レブル1100用パーツの紹介です！ – ハーレー ...
レブル1100 (REBEL1100) エンジンガード スライダー バーリーブランド ...
JOIN THE REBELLION レブル1100用パーツの紹介です！ – ハーレー ...
JOIN THE REBELLION レブル1100用パーツの紹介です！ – ハーレー ...
レブル1100/DCT SC83 REBEL1100/DCT エンジンガード-エンデュランス パーツカタログ
バーリーブランド□13インチ スティレットショック 【レブル1100 ...