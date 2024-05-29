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旧CB400FOUR リアキャリア　CB500FOURにも装着可能
商品番号 V24810385113
商品名

旧CB400FOUR リアキャリア　CB500FOURにも装着可能
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 10,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当方所有の1972年のCB500FOURに装着しようと思い他のサイトから数日前に新品未使用品を購入しました。旧CB400FOURリアキャリアです。穴位置が合うのでCB500FOURにも装着可能です。　使おうと思い装着したのですが…別な物を手に入れ、そちらの方が自分のバイクにシックリ来てたので必要無くなった為出品します。商品+送料でそこそこの金額出しましたが、多少安く出します。※これ以上の値引きは御勘弁下さい。
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