【新品】ヤングリビング ヤングリヴィング YLジョイ ワイエルジョイ 15ml

ヤングリビング ワイエルジョイ15ml新品未使用未開封正規品届いたばかりです〜ヤングリヴィングHPより〜ワイエルジョイはイランイランやゼラニウム、ジャスミン、パルマローザ、ローズ、ベルガモット、レモン、タンジェリン等、花とシトラスの融合が魅惑的でエキゾチックな香りを生み出しています。ロマンスを引き寄せ、周囲にも喜びをもたらす魅力的な香りは香水やコロンとしても使えます。共感を誘うブレンドは世界中で愛されています。その他のオイルも出品しております即購入OKです^^どうぞよろしくお願いいたします#エッセンシャルオイル#精油#リラクゼーション#香水#アロマ#ヤングリビング#ヤングリヴィング#ワイエルジョイ



ワイエルジョイ - 15ml



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