ディオール ソヴァージュ オードゥ パルファン 100ml

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【ChristianDior】クリスチャンディオールソヴァージュ香水SAUVAGEEDPSP100ml商品状態：新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年7月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。砂漠の夕暮れ時である「マジックアワー」の空の色をイメージし、濃く青みを帯びた色合いの宝石箱のようなボトルを披露します。マジックアワーの力にインスパイアされ、この強くフレッシュな残り香は、そのサインであるカラブリアンベルガモットとアンブロキサンと未発表のアコードとを結びつけます。そして、グルマンで甘美な香りのパプア産バニラを包み込みこんだ魅力が作用するのです。巧みにバランスがとられた、燻製のアクセントを持つこのパルファンは、感覚の新たな経験を提供します。果敢で男性的、広大な場所とその場所を魂に真の欲望を持って駆け回る人である冒険家を思い起こさせるのです。即購入OKです質問あればコメントまでお願いします！