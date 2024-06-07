日本香堂 KINOWA インセンススティック2個セット ヒノキとクスノキ

400年以上に渡り受け継がれた薫香製造技術を用いて、ひとつひとつ丁寧につくりました。ヒノキ、ヒバ、クスノキの各木の荒粉を練り込み、染料を使わずナチュラルに仕上げたお香は、和木の天然オイルと厳選された香原料が織りなす、バランスの良い洗練された香りです。簡易香立付。定価：¥5,500×2◉三重県産ヒノキオイル配合。高級感のあるヒノキの香りに、ゼラニウムやイリスを加えることで華やかさを表現。アクセントとしてサンダルウッドを加え、深みを出しています。◉屋久島産クスノキオイル配合。清涼感あるクスノキの香りに、ベルガモット、オレンジ、グレープフルーツを加えることで爽やかさを表現。さらにムスキーなトーンが透明感をきわだたせます。サイズ箱サイズ：高さ155mmx幅45mmx奥行45mm重量55gインセンスの長さ：128mm内容量：40本入（香立付き）燃焼時間：約30分種類···お香・インセンス、お香立て・スタンド・受け皿



【KITOWA】インセンススティック（ヒノキ）



インセンススティック》たった1本で気分を一新！伝統の薫香技術が生む ...



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香彩堂 和木 檜 hinoki ひのき お香 INCENSE お線香 インセンス 京都 スティック型 日本製 アロマ



【KITOWA】インセンススティック（ヒノキ）



【KITOWA】INCENSE STICK / インセンススティック（KUSUNOKI）



お香 かゆらぎ 檜 スティック40本入



【KITOWA】インセンススティック（クスノキ）



お香 かゆらぎ 檜 スティック40本入



日本香堂のお香 かゆらぎ 檜（ひのき） スティック型40本入



【KITOWA】INCENSE STICK / インセンススティック（KUSUNOKI）



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