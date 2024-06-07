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日本香堂 KINOWA インセンススティック2個セット ヒノキとクスノキ
商品番号 H93621635763
商品名

日本香堂 KINOWA インセンススティック2個セット ヒノキとクスノキ
ブランド名 日本香堂
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

400年以上に渡り受け継がれた薫香製造技術を用いて、ひとつひとつ丁寧につくりました。ヒノキ、ヒバ、クスノキの各木の荒粉を練り込み、染料を使わずナチュラルに仕上げたお香は、和木の天然オイルと厳選された香原料が織りなす、バランスの良い洗練された香りです。簡易香立付。定価：¥5,500×2◉三重県産ヒノキオイル配合。高級感のあるヒノキの香りに、ゼラニウムやイリスを加えることで華やかさを表現。アクセントとしてサンダルウッドを加え、深みを出しています。◉屋久島産クスノキオイル配合。清涼感あるクスノキの香りに、ベルガモット、オレンジ、グレープフルーツを加えることで爽やかさを表現。さらにムスキーなトーンが透明感をきわだたせます。サイズ箱サイズ：高さ155mmx幅45mmx奥行45mm重量55gインセンスの長さ：128mm内容量：40本入（香立付き）燃焼時間：約30分種類···お香・インセンス、お香立て・スタンド・受け皿
http://narcologia.ru/goods/reboot822736.html
http://narcologia.ru/goods/choice462185.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion360278.html

日本香堂 KINOWA インセンススティック2個セット ヒノキとクスノキ
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日本香堂 KINOWA インセンススティック2個セット ヒノキとクスノキ
インセンススティック》たった1本で気分を一新！伝統の薫香技術が生む ...

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日本香堂 KINOWA インセンススティック2個セット ヒノキとクスノキ
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日本香堂 KINOWA インセンススティック2個セット ヒノキとクスノキ
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日本香堂 KINOWA インセンススティック2個セット ヒノキとクスノキ
お香　かゆらぎ　檜　スティック40本入

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