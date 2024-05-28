リュクス LUXCE アロマディフューザー コードレス 取り替え用ノズル

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【新品未使用】エッセンシャルオイルを直接噴霧するため天然成分100%の香りを楽しめるアロマディフューザーです。水を使わず衛生的。リュクスアロマディフューザーカラー/ブラック■本体■箱■取扱説明書■USBケーブル■別売り取り替え用ノズル■エッセンシャルオイル３本・ユーカリ・ベルガモット・ラベンダー定価：13,685円