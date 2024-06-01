LOEWEロエベ 001　MAN　オードパルファム 100ml 香水

ご覧頂きありがとうございますLOEWEロエベ001 MAN オードパルファム100ml香水♡商品状態：新品未使用＆未開封♡並行輸入商品の為、気になる方はご遠慮ください！ご理解とご協力をお願い致します！新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。とある男女が初めての親密な夜を過ごした翌朝に感じる想いを香りに託した、ロエベのアンダーソンによる初のフレグランス001。トップとハートノートはWomanと同じ。初々しいタンジェリンやベルガモットから始まり落ち着きを感じるサンダルウッドの香りへ。ラストはパチュリ（パチョリ）やカルダモン、サイプレスが忍んでいます。ふたつが重なり、お互いに共鳴しながら唯一無二の存在になれる、カップルのためのフレグランスです。【メンズ／ウッディ／オードパルファン】♪♪♪即購入大歓迎！！♪♪♪どうぞよろしくお願いいたします



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