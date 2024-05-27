PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油 エッセンシャルオイル

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ご覧いただきありがとうございます。◆おまとめ割引＆プレゼント◆〜2本目より1本200円引き、3本以上で香りのサンプル1点プレゼント〜コメント欄にてご希望の精油をお知らせください（組み合わせ自由）ワインセラーで温度管理をして保管しています・・・・・・・・・・ジャスミン Jasminumofficinalis （アブソリュート）容量：5ml使用期限：2027年12月原産国：モロッコ主要成分：酢酸ベンジル19.39%、安息香酸ベンジル17.10%、フィトール6.97%、イソフィトール6.18%、リナロール5.77%香りの王様と言われるだけあって、甘い香りは幸福感を感じさせてくれます（私個人の使い方です)※押し回しタイプの蓋に変更になりました。・・・・・・・・・・・フランスから直輸入のため、成分分析表は付いておりません・商品は外箱から出し緩衝材にて梱包、外箱は折りたたんで発送します・外箱にダメージや、ラベルのずれ・よれ等がある場合があります・精油を使用するにあたり注意事項を守ってご使用ください（ジャスミンは原則として原液を塗布しないでください。また誘眠作用があり集中力を妨げる可能性があるので注意して使用してください）・JAAとNARDJAPANのアロマインストラクター資格取得。ご不明な点、ご相談など、お気軽にコメントをください♪・香りのサンプルプレゼントご希望の方は#JS香りのサンプル便の商品ページより1点お選びください・プラナロム精油、他にも出品しています#JSプラナロム精油プラナロム取扱い精油：アカマツヨーロッパ、アトラスシダー、イランイラン、ウィンターグリーン、オレガノ、オレンジ、カモミール、クラリセージ、グレープフルーツ、クローブ、サイプレス、サンダルウッド、シダー、シトロネラ、シナモン、ジュニパー、ジンジャー、ゼラニウム、セロリ、タイム、ティートゥリー、ニアウリ、ネロリ、パイン、バジル、パチュリ、パルマローザ、プチグレン、ブラックスプルース、フランキンセンス、ペパーミント、ベルガモット、ヘリクリサム、ベンゾイン、ホーウッド、マジョラム、マンダリン、ミルラ、ユーカリ、ラヴィンツァラ、ラベンダー、リトセア、レモン、レモングラス、ローズ、ローズウッド、ローズマリー、ローレル他