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- ウエルテック コンクール ConCool ジェルコート F 90m 10本セット
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商品詳細
【商品】新品・未使用品コンクールジェルコートF(90g)×10本【特徴】・フッ素950ppm配合・塩酸クロルヘキシジンで虫歯・歯周病菌を殺菌・βグリチルレチン酸で歯茎の炎症を抑制・発泡剤・研磨剤が無配合。・マイルドミントの味で爽やかな使用感【購入日】23年8月匿名配送にて発送致します。値下げ交渉は、受け付けておりません。#ウエルテックジェルコートF#ウエルテック#コンクールfジェルコート#コンクールジェルコート#コンクールＦ#歯周病#歯磨き粉#フッ素#フッ素コート#ホワイトニング
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