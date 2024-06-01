【X39・アラビダ】ライフウェーブ【アルミジップ付き】

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ライフウェーブX39とアラビダそれぞれ10枚ずつのバラ売りです。お試ししてみたい方、少量必要な方へいかがでしょうか？再利用可能なアルミジップ包装にて梱包します。製品の保管にご利用下さい。【概要】開封した箱、説明書は同梱いたしません。（説明書が必要な方はご購入後にお申し出下さい。同梱させていただきます。）一度開封されたものである点を御理解の上、ご購入下さい。製品管理は徹底しておりますが、すり替え防止や剥がさずに使用するなどの観点から返品はご遠慮ください。同様の理由で品質が心配な方のご購入もご遠慮ください。