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週末値下げ　ベビーアラーム AKOi Heart アコイハート 赤ちゃんセンサー
商品番号 T23978659960
商品名

週末値下げ　ベビーアラーム AKOi Heart アコイハート 赤ちゃんセンサー
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベビーケアアラームAKOiHeartアコイハートAKOIHRT20です。おしっこ・動き・寝返りを感知してスマホに通知してくれます。1個です。AJAX新生児突然死症候群が怖くて購入しました。付けていても赤ちゃん本人は気にならないようでした。うちは月齢的に使い始めるのが遅かったので短い期間しか使用できませんでしたが、新生児から使用しても大丈夫なので、ご活用いただける方がいて下さったら嬉しいと思い、出品しました。安心感がありますよ！ストッパーがついている仕様ですが、予備の方は新品未使用ですが片方に補修があります。(写真2枚目)高齢や闘病中の動物と暮らしている方、目を離すのが怖い時期もおありかと思います。ペットの見守りとしてもご活用いただける商品だとおもいますのでどうぞご検討ください。性別...男女兼用
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