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組曲 ロング ダウンコート ブラウン 150〜160 ラビットファー キッズ
商品番号 G57337620937
商品名

組曲 ロング ダウンコート ブラウン 150〜160 ラビットファー キッズ
ブランド名 クミキョク
特別価格 税込 3,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます✨気になることがあればお気軽にコメント下さい！値下げ交渉も大丈夫です◎【ブランド】クミキョク　KUMIKYOKU組曲ファーフードは取り外し可能です。環境に応じて使い分けいただけます。【サイズ】TLサイズ　平置き採寸です。多少の誤差はご了承ください。　　着丈(後襟～裾先)：約82cm　　肩幅(袖山～袖山)：約40cm　　身幅(脇下～脇下)：約45cm　　袖丈(袖山～袖先)：約57cm【素材】表地　ポリエステル中綿　ダウン90%、フェザー10%フード　ラビットファー裏地　ポリエステル【状態】目立った傷や汚れはありません。まだまだ暖かくお使いいただけます。【発送】プチプチ等での梱包の上、らくらくメルカリ便を予定しておりますのでご了承ください。【その他、検索用】クミキョク　組曲　KUMIKYOKUラビットファーリアルファー　毛皮　2way冬　卒業式　入学式　フォーマル　受験　キッズ　ダウン　ダウンコート　ジャケット　コート　ファー　フードご不明点あればお気軽にお問い合わせください！お値下げ交渉も常識の範囲内で対応検討いたしますので、具体的な金額をご提示ください！中古品にご理解いただける方のみ、ご購入お願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/browse598791.html
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