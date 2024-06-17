ガンバ大阪　オーセンティックユニフォーム

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2019年シーズンのガンバ大阪のオーセンティックユニフォームになります。サイズはXA-XBで少し大きめですが、オーセンティックユニフォームはレプリカユニフォームよりタイトに作られているものになるので、レプリカでいうO-XOと似たようなサイズ感になるかと思います。３年ほど着用しましたがほつれや擦れなどの目立った傷はありません。こちらのユニフォームは定価30800円でKAMOで購入したものになります。素人保管になりますので、気になる方はご遠慮ください。