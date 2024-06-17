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ガンバ大阪　オーセンティックユニフォーム
商品番号 G79331282648
商品名

ガンバ大阪　オーセンティックユニフォーム
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年シーズンのガンバ大阪のオーセンティックユニフォームになります。サイズはXA-XBで少し大きめですが、オーセンティックユニフォームはレプリカユニフォームよりタイトに作られているものになるので、レプリカでいうO-XOと似たようなサイズ感になるかと思います。３年ほど着用しましたがほつれや擦れなどの目立った傷はありません。こちらのユニフォームは定価30800円でKAMOで購入したものになります。素人保管になりますので、気になる方はご遠慮ください。
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