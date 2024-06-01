阪神タイガース　ジャンパー　Oサイズ

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商品詳細
自宅保管していました。丈71、肩幅55素人採寸です。2か所シミあります。６、７枚目写真確認お願いします。折りたたんで発送します。関連ワードジャケットブランドコートカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）フード···フードなし季節感···秋、冬
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